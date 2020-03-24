الشركة العربية جاهزة لتوفير مستلزمات تأثيث مقرات الحجر الصحي بالإمارات

المصدر: دبي – البيان

أعلنت الشركة العربية العاملة في مجال تجارة الأثاث والديكور ومقرها أبوظبي، تسخير كل ما تملك في مستودعاتها في جميع أنحاء الدولة تحت تصرف حكومة الإمارات، لتلبية مستلزمات تأثيث مقرات الحجر الصحي حتى آخر متعافٍ.

وقالت الشركة في بيان، إن المبادرة تأتي استجابة للدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواجهة التحديات الراهنة، ومن باب الحرص على الأمانة التي في أعناقنا لخدمة الوطن وخدمة إخواننا وأخواتنا من المواطنين والمقيمين في دار زايد الخير، وفي ظل الظروف الصعبة تحت راية (لا تشلون هم)».

وأضاف البيان: نحن محمد على باصليب وأخوانه وجميع العاملين في الشركة العربية يسخرون كل ما تملكه الشركة بمستودعاتها في جميع أنحاء الدولة تحت تصرف حكومة الإمارات. وتأسست الشركة العربية في 1967 بأبوظبي، وتعمل في تجارة الأثاث المكتبي والمنزلي، ولها فروع بدبي والشارقة والعين.