غرفة أبوظبي تطلق منصة رقمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إطلاق منصة غرفة أبوظبي لخدمة المتعاملين الرقمية، وذلك في إطار الجهود لدعم مبادرة التحول الرقمي، بهدف تطوير جيل جديد من الخدمات الرقمية، وتوفير تجربة سهلة ومتميزة للمتعاملين، بما يعزز مفاهيم سهولة الأعمال.

وتقدم المنصة عدداً من الخدمات لأعضاء غرفة أبوظبي، حيث سيتاح لهم القيام بالخدمات التالية: تسجيل وتجديد وإلغاء العضوية، فتح فــرع جــديــد، تعديل الاسم التجاري، تعديل الأنشطة ـ العنوان إضافة وحذف الشريك، شهادة المنشأ (للمؤسسات والأفراد)، شهادة لمن يهمه الأمر، شهادة رجل أعمال، وشهادات العضوية.

وقال محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «حرصنا في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على إطلاق مجموعة من المبادرات الرقمية في شهر مارس الجاري، للارتقاء بخدمات المتعاملين وضمان توفير الخدمات لمجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات في أبوظبي».