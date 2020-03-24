«المصرف» يدعم عملاءه

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت إدارة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، تأجيل دفعات قروض الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، وذلك للعملاء المتأثرين بشكل مباشر من انتشار الفيروس خلال الفترة من 1 أبريل وحتى نهاية يونيو.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

يأتي ذلك انسجاماً مع توجيهات قيادة الإمارات لدعم العملاء، والتخفيف من الآثار والتحديات الناجمة عن "كورونا" المستجد (كوفيد – 19)‪. ولتخفيف الأثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيقوم «المصرف» باتخاذ كافة الإجراءات، والتعامل بشكل يومي مع عملائه، لتحديد مدى تأثير فيروس "كورونا" المستجد على تدفقاتهم النقدية، ليتمكن من تقديم الدعم لهم، من خلال إعادة جدولة القروض أو تأجيلها، ولن يتم فرض رسوم على القروض المؤجلة.

كما سيستمر المصرف بتقديم خدماته للعملاء بشكل مستمر، من خلال فروعه وقنواته، ما لم تصدر تعليمات من الجهات المختصة خلاف ذلك. وحرصاً من المصرف على صحة وسلامة الموظفين والعملاء، فقد قام باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية. ومع ذلك، تنصح إدارة المصرف بعدم زيارة الفروع إلا للضرورة القصوى، والاستعاضة عن ذلك باستخدام القنوات الرقمية، وخدمة العملاء الهاتفية، لإنجاز معاملاتهم.