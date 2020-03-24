محطة لتخزين السوائل الكيميائية بميناء خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت موانئ أبوظبي والشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة «أيه سي تي» عن توقيع اتفاقية استراتيجية لإنشاء محطة تجارية مخصصة لتخزين السوائل الكيميائية السائبة في ميناء خليفة، لتكون الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي.

ويشكل هذا الاستثمار السعودي، الأول لشركة «أيه سي تي» في الإمارات وبالتحديد في أبوظبي، إضافة نوعية لإمكانات ميناء خليفة، الذي يتميز بموقعه الحيوي وقدراته اللوجستية والصناعية المتطورة التي تتيح تلبية احتياجات متعاملي «أيه سي تي» من كبرى شركات النفط والغاز العالمية واستقطاب متعاملين جدد بالإضافة إلى خدمة متعاملي مدينة خليفة الصناعية.

وقع الاتفاقية كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وركان علي رضا، المدير العام للشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة، والمدير العام بالإنابة لمجموعة شركات رضا، وبموجبها سيتم تخصيص مساحة 50,000 متر مربع متاخمة لرصيف الميناء الذي يبلغ عمقه 16 متراً، مع خيار إتاحة 150،000 متر مربع كمساحة إضافية.

وقال الكابتن محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي: هذه الشراكة الاستراتيجية تعزز سعينا إلى توفير حلول لوجستية متكاملة تستند على أحدث التقنيات، كما تدعم جهود استقطاب مستثمرين جدد لمناطقنا الصناعية، وبالأخص المستثمرين من السعودية، وتأتي في إطار مساهمة موانئ أبوظبي في تنويع وتطوير اقتصاد أبوظبي تماشيا مع رؤية أبوظبي 2030.

وقال ركان علي رضا، المدير العام للشركة العربية للمحطات الكيميائية والمدير العام بالإنابة لمجموعة شركات الرضا: هذه أول استثماراتنا في إمارة أبوظبي، لتطوير أول محطة تجارية لتخزين الكيماويات السائبة في الإمارة والتي سبق لنا تطويرها في السعودية. وأضاف أن موقع المحطة الاستراتيجي في ميناء خليفة يتيح إمكانات ربط استثنائية بالمؤسسات الصناعية في أبوظبي والرويس ودبي.

مرحلتان

سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل الأولى استخدام 44 وحدة تخزين، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها في النصف الثاني من العام 2022، أما المرحلة الثانية التي ستضم عدداً من وحدات التخزين الصناعية الضخمة، فسيتم تشغيلها عقب الانتهاء من توسعة المنطقة المحيطة بالمحطة.