16.6 ملياراً ناتج الفجيرة 2019

المصدر: (الفجيرة- عائشة الكعبي)

أظهرت النسخة 23 من الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة لعام 2019، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 16.6 مليار درهم حسب تقديرات المركز، وبلغت قيمة التجارة الخارجية المباشرة 2610 ملايين درهم، وعبر المنطقة الحرة حوالي 6673 مليون درهم بإجمالي 9283 مليون درهم.

وبلغت قيمة المساعدات الاجتماعية 324.11 مليون درهم من هيئة الهلال الأحمر والجمعية الخيرية بالفجيرة ووزارة تنمية المجتمع، ووصل إجمالي عدد السكان منتصف 2019 حوالي 256.25 ألف نسمة.

وأشار الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء إلى أن الكتاب أوضح أن مجموع المنشآت الصناعية بلغ 256 منشأة، والرخص الخاصة بالمنشآت التجارية 12.72 ألف رخصة، وجملة تصاريح البناء 2149 تصريحاً.

وبلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية (محلياً واتحادياً) 17.022 موظفاً، وسجل مطار الفجيرة عدد 11.21 ألف رحلة طيران، وبلغ عدد نزلاء الفنادق 913.3 ألف نزيل، وبلغ عدد البنوك العاملة والصرافات 29 بنكاً وصرافة.