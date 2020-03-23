مراكز تسوق في أبوظبي والعين تْغلق أبوابها تماشياً مع المقررات الحكومية

المصدر: أبوظبي - البيان

عملاً بمقررات حكومة الإمارات العربية المتحدة الصادرة مؤخراً بإغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، أعلنت الدار العقارية ("الدار") عن البدء بتنفيذ هذه التوجيهات قبل الموعد المحدد بيوم واحد، حيث قرّرت إغلاق جميع مراكز ووجهات التسوق التابعة لها، والتي تشمل ياس مول والمركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول والرمال مول وشمس بوتيك، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس الجاري. واستُثنيت من القرار متاجر "السوبر ماركت" و"الهايبر ماركت" والصيدليات التي ستواصل عملها خلال هذه الفترة، بينما ستكتفي المطاعم والمقاهي بخدمات التوصيل المنزلي تماشياً مع التعليمات الصادرة عن الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزام شركة الدار بدعم جميع المبادرات الحكومية الرامية إلى إعطاء الأولوية لجهود الحفاظ على صحة وسلامة سكان وزائري دولة الإمارات. وباعتبارها شركة إماراتية رائدة وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الاقتصاد المحلي، تتعاون شركة الدار مع شركائها التجاريين بشكل وثيق لضمان استمرارية أعمالهم وتحقيق القيمة المستدامة على المدى البعيد.

وتحرص شركة الدار على ضمان صحة وسلامة عملائها ومجتمعاتها وموظفيها وشركائها كأولوية قصوى، لذلك ستواصل الشركة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ جميع التوجيهات والمقررات الحكومية على أعلى درجات الكفاءة والمسؤولية.