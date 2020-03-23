عبيد الطاير يشارك في اجتماع استثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

المصدر: أبوظبي ــ البيان

شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، اليوم في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات مجموعة العشرين (G20)، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف بحث سبل توحيد الجهود الدولية للتصدي لمخاطر وباء Covid-19 والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة والعالم.

وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى ضرورة عقد هذه الاجتماعات وخاصة في مثل هذا الوقت الذي يشهده العالم أجمع بسبب انتشار وباء COVID-19، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت كافة التدابير اللازمة للتخفيف من آثار انتشار الوباء ودعم الشركات والأفراد، حيث قامت الدولة باتخاذ تدابير السياسة النقدية والمالية لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى جميع التدابير الوقائية اللازمة حرصا على الصحة العامة.

وقال معاليه: "يشكل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين منصة تتيح لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية فرصة الحوار وبحث سبل مواجهة تبعات وباء COVID-19، حيث أن الوضع الراهن يطلب توحيد جهود كافة الأطراف لتجاوز والتغلب على هذه الأزمة لضمان استمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية وضمان الاستقرار المالي."

وناقش الاجتماع الحلول والسياسات المتبعة لحماية المجتمعات والاقتصاد العالمي بناءً على الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية من الدول المشاركة، والأثار المترتبة على انتشار وباء COVID-19 وتداعياته على الاقتصاد والمجتمع المحلي والإقليمي والعالمي. وخلال الاجتماع أيضاً، تم عرض السياسات المالية الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لمكافحة الوباء ودعم الأفراد والأعمال داخل الدولة.

ويشار إلى أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين أتى انطلاقاً من دعوة المملكة العربية السعودية، وفي ضوء رئاستها مجموعة العشرين هذا العام.