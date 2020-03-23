"الاتحاد للشحن" مستمرة في رحلاتها لدعم المجتمعات والاقتصادات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكدت «الاتحاد للطيران» أن رحلات ذراعها لعمليات الشحن والخدمات اللوجستية «الاتحاد للشحن» ستواصل عملها حسب المعتاد.

وقالت «الاتحاد» رداً على استفسارات «البيان»: «ستعلق جميع الرحلات من وإلى مطار أبوظبي الدولي اعتباراً من الخميس 26 مارس وستكون آخر رحلة يتم تشغيلها الأربعاء 25 مارس، على أن تستثنى رحلات الشحن مع تزايد أهميتها أكثر من أي وقت مضى لدعم المجتمعات والاقتصادات.

وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» في تصريحات صحافية، إن رحلات الإجلاء والطوارئ ستستمر، كما ستستمر الشركة في تشغيل أكبر عدد ممكن من الرحلات خلال الأيام القادمة بهدف جمع شمل العائلات سوياً. كما سنواصل بذل كل طاقتنا للاستجابة لاحتياجات ضيوفنا خلال فترة تعليق السفر».

وأضاف المتحدث: «سنقف صفاً واحداً مع الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وستظل سلامة وصحة العملاء الأولوية القصوى لنا، وعندما يفتح العالم الأجواء، ستكون الاتحاد للطيران في انتظار عملائها مستعدة للترحيب بكم على متن طائراتها مجدداً».

وكانت «الاتحاد للطيران» أعلنت، في بيان اليوم، تعليق جميع رحلاتها من وإلى وعبر أبوظبي مؤقتاً بتوجيهات أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة والخارجة ورحلات الربط في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وحماية المواطنين والمقيمين والمسافرين الدوليين.