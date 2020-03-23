الاتحاد للطيران تعلّق مؤقتاً جميع رحلاتها من وإلى الإمارات بقرار من السلطات المعنية

المصدر: دبي - البيان

- أعلنت الاتحاد للطيران عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى وعبر أبوظبي مؤقتاً بتوجيهات أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة والخارجة ورحلات الربط في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وحماية المواطنين والمقيمين والمسافرين الدوليين.

وسيبدأ تعليق الرحلات من وإلى مطار أبوظبي الدولي ابتداء من الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي من مساء الاربعاء الموافق في 25 مارس ولمدة 14 يوماً كبداية أو إلى حين صدور توجيهات مغايرة من السلطات المعنية، على أن تستثنى رحلات الشحن ورحلات الإجلاء والطوارئ.

وأعلن توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران قائلاً: "إننا نمر بفترة صعبة، وتتخذ الحكومات والسلطات والشركات، ومنها الاتحاد، قرارات غير مسبوقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره حول العالم."

وتابع "إننا نقف إلى جانب عملائنا المخلصين، المجبرين على وقف أسفارهم وحياتهم اليومية، ونكرّس جميع جهودنا ومواردنا لضمان مساعدتهم في التخطيط للسفر خلال هذه الفترة العصيبة. كوننا الناقل الوطني لدولة الإمارات، فإننا ندعم بشكل كامل قرار الحكومة ونحن على ثقة بإننا مستعدون تماماً لمواجهة تداعيات هذا الأمر على عملياتنا التجارية والتشغيلية".

سيتم إعلام الضيوف في حال إلغاء رحلاتهم، ولكن يجب على الضيوف المسافرين التأكد من حال الرحلة قبل التوجه إلى المطار وذلك عبر موقع https://www.etihad.com/ar-ae/manage/flight-tracker.

وتستمر الاتحاد للطيران في اتباع توجيهات السلطات الحكومية المحلية والدولية وتعمل على تطبيق خطة طوارئ لمساعدة العملاء المتأثرين.

وستقوم الشركة بالإعلان عن استئناف رحلاتها عبر القنوات المعتادة بمجرد رفع الحظر.

وتعمل الاتحاد للطيران بشكل وثيق مع السلطات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتواصل مراقبة الأوضاع عن كثب.

بالنسبة للمسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات، تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة باسترداد التذاكر، أو تغيير مواعيد الرحلات لحين استئناف الخدمات. وعلى جميع المسافرين زيارة الصفحة الخاصة بتحديثات السفر على الموقع www.etihad.com/travelalerts..

تهيب الاتحاد للطيران بضيوفها الذين تأثرت رحلاتهم بقيود السفر المفروضة نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، الاتصال بخدمة العملاء في الشركة، فقط، إذا كانت مواعيد سفرهم مقررة مباشرة قبل تعليق الرحلات يوم ..... حيث تشهد مراكز الاتصال لدينا ضغطًا كبيرًا من المكالمات يترتب عليه وقت انتظار أكثر من المتوقع. ومن أولوياتنا مساعدة الضيوف الذين لديهم ترتيبات سفر وشيك.

يمكن التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران من داخل الإمارات العربية المتحدة عبر الرقم (+971) 600 555 666، أو مركز الاتصال المحلي التابع للشركة، والذي يمكنكم إيجاده عبر الرابط التالي:

www.etihad.com/en-us/help/contact-us

أما بالنسبة للمسافرين الذين قاموا بحجز رحلاتهم مع وكيل سفر، فيتيعن عليهم التواصل مباشرة مع وكيل سفرهم لإجراء أي عمليات تعديل أو إلغاء.

تتوافر تحديثات دورية للسفر وفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عبر موقع etihad.com