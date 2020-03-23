الشركة العربية لتجارة الأثاث والديكورتضع جميع إمكانياتها تحت تصرف حكومة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة العربية العاملة في مجال تجارة الأثاث والديكور ومقرها أبوظبي، عن تسخير كل ما تملك في مستودعاتها في جميع أنحاء الدولة تحت تصرف حكومة الإمارات، ورهن إشارتها لتلبية مستلزمات تأثيث مقرات الحجر الصحي حتى أخر متعافي.

وقالت الشركة في بيان لها إن "المبادرة تأتي استجابة للدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواجهة التحديات الراهنة، ومن باب الحرص على الأمانة التي في أعناقنا لخدمة الوطن وخدمة أخواننا وأخواتنا من المواطنين والمقيمين في دار زايد الخير وفي ظل الظروف الصعبة تحت راية (لا تشلون هم) التى أطلقتموها»

وأضافت الشركة: «نحن محمد على باصليب وأخوانه وجميع العاملين في الشركة العربية يسخرون كل ما تملك قي مستودعاتها في جميع أنحاء الدولة تحت تصرف حكومة الإمارات، ورهن إشارتها لتلبية مستلزمات تأثيث مقرات الحجر الصحي حتى أخر متعافي».

تأسست الشركة العربية في عام 1967 في أبوظبي، وتعمل في تجارة الأثاث المكتبي والمنزلي، ولديها فروعا في دبي والشارقة والعين.