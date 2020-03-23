طيران الإمارات تعلق مؤقتاً جميع رحلات الركاب لمدة أسبوعين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد متحدث باسم طيران الإمارات أنه التزاماً بتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف تعلق طيران الإمارات مؤقتاً جميع رحلات الركاب لمدة أسبوعين اعتباراً من 25 مارس الجاري.

وقال المتحدث في بيان: "نحن ندعم هذه الإجراءات التي أتخذت لحماية المجتمعات من انتشار كوفيد-19، ونتطلع إلى استئناف خدمات الركاب حالما تسمح الظروف بذلك. لمزيد من المعلومات حول إعادة الحجز، نرجو من عملائنا الأعزاء المتأثرين بهذه الإجراءات زيارة emirates.com أو مراجعة وكلاء سفرهم لطلب المساعدة."

وتابع: "سوف تواصل طيران الإمارات تشغيل رحلات الشحن لتساعد على بقاء خطوط الإمدادات الجوية الحيوية للاقتصادات والمجتمعات."