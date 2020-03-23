استبيان«أوليفر وايمان»: الإمارات الأفضل في المنطقة لريادة الأعمال

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استقطاب رواد الأعمال، بحسب نتائج استبيان أجرته أخيراً شركة «أوليفر وايمان» الأمريكية للاستشارات الإدارية، بالتعاون مع منظمة «إنجاز العرب» الأردنية غير الربحية.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن الإمارات هي الوجهة الأفضل على مستوى المنطقة في توفير المناخ الملائم لريادة الأعمال ودعم واحتضان رواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المجازفين.

وأجري الاستبيان على عينة من الشباب المنتمين إلى كافة دول المنطقة، بلغ قوامها ما يقرب من 2500 شاب، تراوحت أعمارهم بين 16 و36 عاماً.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن الإمارات تتميز بقدرتها على بناء نظام بيئي صحي لريادة الأعمال وتحفيز الشركات الناشئة، ما يجعلها الأفضل في المنطقة منافساً قوياً لأفضل دول العالم في هذا الشأن.

وأوضحت النتائج أيضاً أن غالبية الشباب ضمن عينة الاستبيان يعتزم البدء في خططهم بشأن مشروعاتهم التجارية الجديدة وشركاتهم الناشئة في الإمارات خلال المستقبل القريب بصرف النظر عن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدين أن هذه التداعيات لم ثنهم عن رغبتهم ببدء نشاطهم التجاري في الدولة.