«طيران الإمارات» تبقي الرحلات إلى 12 وجهة

المصدر: (دبي ـ البيان)

قررت طيران الإمارات تعليق غالبية رحلات نقل الركاب ابتداءً من الأربعاء مع إبقاء عمليات الشحن كالمعتاد نتيجة تراجع الطلب على السفر جراء فيروس كورونا.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في بيان: «بصفتنا ناقلة جوية دولية، فإننا نجد أنفسنا في موقف لا يمكّننا من تشغيل خدمات الركاب بصورة فعّالة إلى أن تعيد دول العالم فتح حدودها وتعود الثقة بالسفر جواً».

وسوف تواصل طيران الإمارات تشغيل رحلات الركاب والشحن إلى الدول التي تبقي حدودها مفتوحة ولديها طلب على السفر ونقل البضائع. وتشمل هذه الوجهات حالياً كلاً من المملكة المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وبانكوك وماليزيا والفلبين واليابان وسنغافورة وأستراليا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة وكندا.

طيران الإمارات تعلق مؤقتاً رحلات الركاب اعتباراً من الأربعاء 25 مارس