هيئة التأمين تدرّب الكوادر المواطنة في القطاع عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة التأمين بتقديم مبادرات التدريب للمواطنين والكوادر البشرية العاملة في قطاع التأمين عن بعد، وذلك في إطار التزامها وحرصها على ضمان استمرارية الأعمال، ضمن سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة، بما يتماشى مع الجهود الوطنية للحفاظ على السلامة والصحة العامة، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد «كوفيد 19».

وتنظم الهيئة برامج خطتها التدريبية المقدمة للمواطنين في القطاع التأمين عن بعد، بالتعاون مع معهد التأمين القانوني، ومعهد الامتثال الدولي في المملكة المتحدة، بحيث يحضر المتدربون التدريب من منازلهم، عن طريق برامج دراسية مخصصة لنظام التدريب عن بعد.

وتهدف الآلية إلى ضمان استمرار تقديم خدمات التدريب عن بعد للمواطنين العاملين في القطاع وخارج القطاع، وللراغبين منهم بالحصول على شاهدات مهنية عالمية في مجال التأمين. وتم تنفيذ كل من برنامج «التأمينات العامة» باللغة العربية، وبرنامج «خدمة العملاء» باللغة الإنجليزية عن بعد، وسيتم تنفيذ باقي برامج الخطة التدريبية لشهر مارس الجاري وأبريل القادم، بنفس الطريقة.