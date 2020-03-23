«دبي للخدمات المالية» تتخذ إجراءات صارمة ضد مسؤول بـ«مورغان غاتسبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن فرض غرامة مالية بقيمة 87.5 ألف دولار (حوالي 321 ألف درهم) على أجاي أرورا الذي شغل منصب مسؤول تنفيذي أول لدى شركة «مورغان غاتسبي ليمتد» مع منعه من شغل أي منصب في شركة مرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي وحظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من المركز.

يأتي الإجراء بسبب دور أرورا في العديد من الانتهاكات الخطيرة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية. على وجه الخصوص، نفذ أرورا معاملات للعملاء غير مصرح بها وتعامل بشكل مضلل ومخادع تجاه هؤلاء العملاء وسلطة دبي للخدمات المالية.

كما اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن أرورا خالف مبادئ سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالأشخاص المرخصة من خلال عدم الالتزام والتقيد بمعايير عالية من النزاهة والتعامل العادل.

وشغل أرورا منصب مسؤول تنفيذي أول لدى شركة «مورغان غاتسبي» منذ ترخيصها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مارس 2013.