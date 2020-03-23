إعفاء مستأجري سوقي الحراج والجبيل من الإيجار 3 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة إدارة الشارقة لإدارة الأصول إعفاء أصحاب المعارض في سوق الحراج بالشارقة من الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك كافة المحلات في سوق الجبيل، والتي تشمل محلات اللحوم والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى محلات التجزئة الأخرى، وذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشارقة لإدارة الأصول، وتماشياً مع جهود الإدارة العليا بإيجاد الخطط التي تدعم عملاء الشركة في هذه الفترة الاستثنائية. ويأتي ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، وضمن المسؤولية الوطنية للشركة.