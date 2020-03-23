استطلاع: مخزون استراتيجي بمنافذ البيع في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

استطلعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان آراء مديري مراكز تسوق كبرى بالإمارة، ورصدت أصداء إيجابية تفنّد جميع الإشاعات والادعاءات غير المسؤولة حول عدم توفّر السلع الغذائية بسبب حالة الخوف من تداعيات جائحة «كورونا»، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وأجمع المشاركون على توفر المواد الغذائية في جميع منافذ البيع الكبرى، وأن العمل مستمر ولديهم مخزون لتوفير كافة المنتجات الغذائية، مطالبين الجمهور بعدم الخوف من انتهاء السلع الغذائية وعدم الحاجة لشراء السلع لتخزينها.

توفر المنتجات

وقال فيليب بجييون، مدير «كارفور» الإمارات في «ماجد الفطيم للتجزئة»: حريصون على استمرار متاجرنا التقليدية والإلكترونية بالعمل، وبمخزون كامل لضمان حصول العملاء على ما يحتاجونه وعندما يحتاجونه، فسلسلة التوريد الخاصة بنا مجهزة بشكلٍ جيد لضمان توفر المنتجات الأساسية بشكل دائم لعملائنا.

وتابع: نلتزم بالحفاظ على أسعارنا عند مستوياتها خلال هذه الفترة، ونشجع عملاءنا الأعزاء على التسوّق بمسؤولية بناءً على حاجاتهم، إذ يوجد ما يكفي من المخزون للجميع. وسنبقى ملتزمين بدعم موردينا وتزويد عملائنا بأفضل المنتجات والمستلزمات المتوفرة، رغم التحديات الحالية.

وقال سامي شعبان، المدير التنفيذي لجمعية أسواق عجمان التعاونية، إن الأخيرة في جميع فروعها اتخذت كافة الاحتياطات الاحترازية لمواجهة «كورونا» من خلال تعقيم عربات التسوق، وتوفير قفازات للأيدي عند مداخل الفروع لضمان عدم تلوث السلع الاستهلاكية.

وأكد عدم وجود أي زحام على أفرع الجمعية في الإمارة، علماً بأن كافة السلع متوفرة بكميات مناسبة، ويوجد مخزون استراتيجي يكفي لفترة طويلة، لافتاً إلى أن المستهلك يقوم بشراء السلع الأساسية التي تكفيه لفترة أسبوعين وعدم الخوف من نفاد المواد الغذائية. وأشار إلى بيع الموقع الإلكتروني للجمعية شهد زيادة 60%، وتوفر الجمعية السلع وتوصلها لمقر المستهلك في الإمارة.

استقرار الأسعار

وأكد أشوك تولسياني، المدير التنفيذي لقسم الأغذية لمتاجر «السفير»، توفّر مخزون كافٍ من السلع في منافذ البيع بالتجزئة دون تغيير في الأسعار.

فيما دعا صديق موسى، المدير العام لمجموعة «نستو هايبرماركت» المستهلكين إلى عدم تخزين المواد الغذائية في البيوت، حيث يتوفر مخزون من السلع الاستهلاكية والمنتجات بتنوّعها واختلافها بنسب كبيرة وكافية تلبي حاجة المستهلكين، مشدداً على أن الأسعار ثابتة ولم يطرأ عليها أي زيادة.

وأكد ناند كومار، رئيس التسويق والاتصالات «مجموعة اللولو هايبرماركت»: نحن على استعداد تام فيما يتعلق بمخزون المواد الغذائية وغيرها من البقالة اليومية. فمخازننا والمستودعات مجهزة بشكلٍ جيد ولا داعٍ للقلق بهذا الشأن. وإننا على تواصل دائم ونعمل جنباً إلى جنب مع موردينا في الإمارات لضمان توافر المواد الاستهلاكية بشكلٍ دائم في متاجرنا وبأفضل الأسعار.