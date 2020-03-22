مرموم للألبان تؤكد جاهزيتها لتزويد منافذ البيع بالألبان والعصائر

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شركة مرموم للألبان اليوم جاهزيتها واستعدادها التام لتزويد جميع منافذ البيع بالدولة بمنتجاتها المتنوعة من ألبان وعصائر بهدف ضمان توفير المنتجات الغذائية للمستهلكين.

وأوضح سلطان الجابري المدير التنفيذي لشركة مرموم للألبان في تصريحات صحفية اليوم أن الشركة تسعى إلى توفير منتجاتها في مختلف منافذ البيع المنتشرة في أرجاء الدولة ، إلى جانب زيادة حجم الانتاج لتلبية الطلب المتزايد بشكل يؤمن وصول منتجاتنا إلى جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات، وتلبية احتياجاتهم الغذائية عبر توفير منتجات طازجة وصحية بجودة عالية".

وأشار الجابري إلى أن الشركة قامت بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة لتوفير كميات إضافية من منتجاتها ، ويمكن للمستهلكين الحصول عليها عبر التطبيقات الذكية التابعة لهذه المنافذ، الى جانب زيادة حركة التوريد الى بشكل يجعل منتجاتنا متوفرة على الدوام وبدون أي انقطاع".

ولفت إلى أن الشركة حرصت من خلال منشآتها الجديدة في منطقة ناهل في مدينة العين على زيادة حجم انتاجها و اطلاق منتجات متنوعة تلبي ذوق و طلب المستهلكين من خلال خطوط انتاج جديدة لتقديم هذه المنتجات بجودة عالية تنال ثقة المستهلكين.

وذكر أن مرموم للألبان تسعى ضمن استراتيجيتها إلى زيادة حصتها السوقية في السوق المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن تكون الشركة الرائدة في توفير جميع أنواع الأغذية الطازجة للمستهلكين في الدولة.

وأكدت شركة مرموم للألبان في بيان صحفي لها اليوم التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في إطار حرصهم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الامارات وتوفير الطعام والدواء لهم. وذكرت الشركة أنها تسعى لمواكبة جهود دولة الامارات لضمان الأمن الغذائي وتوفير منتجات عالية الجودة لتصل الى الأسر والعائلات المواطنة والمقيمة على أرض الامارات .

يذكر أن جميع منتجات مرموم يتم إنتاجها بدون أي تدخل أو إتصال بشري بدايةً بعملية الحلب حتى مرحلة تصنيع المنتج النهائي مع مراعاة الشروط الصحية والمواصفات العالمية، حيث ركزت الشركة في تصميم وإنشاء منشآتها الحديثة على تقليل الإعتماد على العنصر البشري وتقليص البصمة البيئية، وتوظيف أحدث التقنيات والأجهزة لضمان جودة أعلى للمنتجات .