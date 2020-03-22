"إعمار" تفعل العمل عن بعد وتؤكد لعملائها استمرار الخدمات المُقدمة لهم بصورة طبيعية

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار تضافر الجهود المجتمعية في تعزيز الإجراءات الوقائية المكثفة التي يتم تطبيقها في إمارة دبي، وعموم دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعماً لحملة "خلك في البيت"، قررت شركة "إعمار العقارية" منح موظفيها ميزة العمل عن بُعد، لتمكينهم من الالتزام بالمكوث في منازلهم مع ممارسة مهامهم اليومية بصورة كاملة اعتباراً من يوم غد (الاثنين 23 مارس)، مع استمرار الشركة في مراقبة تطورات الموقف الراهن على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالجهود الدولية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن ثم أخذ القرارات المناسبة بما يصون على موظفي الشركة وأسرهم وعملائها صحتهم وسلامتهم.

وأكد سعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية أن قرار تمكين موظفي الشركة من العمل عن بُعد يأتي في سياق الالتزام الكامل بالحفاظ على سلامة وصحة جميع أعضاء فريق العمل وأسرهم وكذلك عملاء الشركة وهو ما يتصدر قائمة الأولويات سواء في الوقت الراهن أو في مختلف الأوقات منوهاً أن هذا الالتزام أحد الضمانات المهمة لاستمرار النجاح المتميز للشراكة القائمة معهم.

وقال العبار: "العالم أجمع اليوم يواجه أحد أكبر التحديات التي شهدها في تاريخه المعاصر، ودولة الإمارات أعطت النموذج والقدوة في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنذ وقت مبكر، ولا شك في أن تكاتف كافة الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية مطلب رئيسي لإنجاح المساعي الرامية إلى تحجيم الأزمة وتجاوزها، وشركة إعمار دائما سباقة لتبني كل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وعملائها في جميع الأوقات، لتكون دائماً المثال المحتذى للمؤسسات الواعية بمسؤوليتها تجاه مجتمعها وشركائها، و حريصون على تقديم القدوة ضمن مختلف المواقف التي تتطلب اصطفافاً وطنياً لمواجهة أي تحدٍ مهما كان حجمه وتخطيه إلى كل ما نأمله من طموحات عريضة لمستقبل واعد وحافل بالفرص للجميع".

وأعرب العبار عن خالص أمنياته بالسلامة للجميع مناشداً جميع موظفي شركة إعمار بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وكذلك هيئة الصحة في دبي وجميع الجهات المعنية، لاسيما في ناحية التزام البيت وبما يمكنهم أيضا من مباشرة مهامهم على الوجه الأكمل لضمان أرفع مستويات الخدمة للعملاء لتبقى إعمار كما تعودوا دائماً رمزاً للخدمة الراقية التي تراعي كافة احتياجات شركائها وعملائها في شتى المواقف وفي جميع الأوقات.

وقد شددت "إعمار" على أن هذا الإجراء الاحترازي لن يؤثر على الإطلاق على مستوى الخدمة المُقدمة لجميع العملاء، مع الحرص الكامل على الحفاظ على ذات مستوى جودة تلك الخدمات، وكذلك مستوى رضا العملاء كعهد الشركة معهم دائما، بل وتقديم مستويات خدمة استثنائية على النحو الذي يتوقعه جميع العملاء.

وأوضحت الشركة العقارية الرائدة أن إدارة العمليات اليومية ستستمر في بذل أقصى طاقاتها أجل استمرار العمل على نحو اعتيادي وعلى أفضل وجه ممكن، موضحة أن قنوات الاتصال بالعملاء ستكون متاحة 24 ساعة يومياً سبعة أيام في الأسبوع لدعم عملاء الشركة وجميع مجتمعاتها وكذلك لمعالجة أية حالات طارئة، مع كون فرق العمل الأساسية على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات بشكل مستمر وبدون توقف على الرغم من الظروف الحالية.

وأكدت الشركة ثقتها التامة أن هذه الأوضاع الاستثنائية سيتم تجاوزها بإذن الله تعالى بالإخلاص في العمل والتضامن، مؤكدة أن دعم جميع العاملين في الشركة مع التزامهم بروح الفريق الواحد تحت مظلة "إعمار متضامنة" يعزز من تلك الثقة المستمدة من قدرة دبي الدائمة على مواجهة مختلف التحديات وتخطي تبعاتها مهما كانت وبمنتهى القوة، مشددة على أن التزامها العميق نحو عملائها ومجتمعاتها هو الدافع المحرك نحو الاستمرار في تقديم خدماتها على أعلى المستويات وهو ما سيؤمن عبور هذه المرحلة المؤقتة بنجاح إن شاء الله.