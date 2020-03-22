مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم تضع مقدراتها في خدمة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تعهدت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا بأن تقدم كافة غرفها ومرافقها الفندقية لدعم الإمارات وساكنيها من مواطنين ومقيمين في مواجهة التحديات والمصاعب التي فرضتها الظروف الراهنة.

وأكد علي الزعابي، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وضع مقدرات الشركة وما تملكه من موارد لمصلحة الإمارات.

وتشغل فنادق ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا حاليًا 45 فندقًا بما يقارب 15,000 غرفةً إضافةً إلى 32 فندقًا حول المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا من فندقٍ واحدٍ في أبو ظبي للتوسع فيما بعد إلى الإمارات والدول المجاورة حيث تعد إحدى أسرع شركات إدارة الفنادق الإقليمية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفق التقرير الصادر في أكتوبر 2019 عن مؤسسة STR، وقد استطاعت الشركة إبرام العديد من الشراكة الهامة مع ملاك هامين في المنطقة.