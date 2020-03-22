شركة إماراتية تصنع منتجات بتقنيات ثلاثية الأبعاد تحد من تفشي "كورونا"

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

دخلت مختبرات إيمنسا للتكنولوجيا، المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد ومقرها دبي، في شراكة مع "بريسايس 3 دي هاب"PRECISE 3DHUB ، الموزع الحصري في دول مجلس التعاون الخليجي لمادة "بلاكتيف” ، وهي خيوط نحاسية مضادة للبكتيريا، للبدء بتصنيع منتجات من هذه المادة التي أثبتت قدرات فائقة للقضاء على الفيروس، والتقليل من فرص انتقاله بشكل كبير.

ونجح مهندسو "إيمنسا" بتصنيع منتاجات بمادة "بلاكتيف" عن طريق تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، لاستخدامه في تغطية وتغليف الأسطح والمواقع المعرّضة لملامسة الأشخاص بشكل متكرر، بما في ذلك مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وصنابير المياه وأزرار المصاعد ومقابض عربات التسوق والدرابزين ومقاعد المراحيض وما إلى ذلك.

وقال لوثار هوهمان، رئيس "بريسايس 3 دي هاب": "إن المشكلة الكبرى في التعامل مع الفيروس تتمثل في أنه يظل حيًا لمدة طويلة تصل إلى 72 ساعة، ما يزيد من فرص انتقاله ونشر العدوى. ويحتوي منتج "بلاكتيف" على جزيء نانوي نحاسي نشط، يعمل على تدمير الغشاء الخارجي للفيروس أو البكتيريا، ليقضي عليه في غضون دقائق بعد وقوعه على تلك المادة".