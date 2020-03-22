الاتحاد للطيران تجري تعديلات مؤقتة على شبكة وجهاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتأثيره المستمر على خدمات السفر الجوي حول العالم، تواصل الاتحاد للطيران اتباع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات الدولية والهيئات التنظيمية، وقامت بتطبيق تغييرات مجتمعة على شبكة وجهاتها. وتأتي تلك الخطوة أيضًا حرصًا منها على سلامة وراحة عملائها وموظفيها، وللحد من التعطيل الذي قد يطرأ على عملياتها من وقت لآخر خلال هذه المرحلة.

وسيتم تطبيق التعديلات التالية على الخدمات من أبوظبي بشكل مؤقت:



أستراليا

ملبورن (MEL)

خفض الرحلات من 14 رحلة أسبوعية إلى 8 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 29 مارس وحتى 30 إبريل.



بلجيكا

بروكسل (BRU)

تعليق كافة الرحلات من 22 مارس وحتى 30 إبريل.



بيلاروسيا

منيسك (MSQ)

تعليق كافة الرحلات اعتباراً من 2 إبريل وحتى 30 إبريل.



باكستان

اسلام أباد (ISB)، كراتشي (KHI)و لاهور (LHE)

تعليق كافة الرحلات من 21 مارس وحتى 4 إبريل.



الفلبين

مانيلا (MNL)

خفض الرحلات من رحلتين في اليوم إلى رحلة يومية اعتباراً من 21 مارس حتى30 إبريل.



جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ (JNB)

خفض الرحلات من رحلة يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع اعتبارً من 28 مارس وحتى 30 إبريل.



كوريا الجنوبية

سيئول (ICN)

خفض الرحلات أربع رحلات في الأسبوع إلى ثلاث رحلات أسبوعية اعتبارًا من 30 مارس حتى 30 إبريل.



سويسرا

زيورخ (ZRH)

تعليق كافة الرحلات من 24 مارس وحتى 30 إبريل.



الولايات المتحدة الأمريكية

شيكاغو (ORD)

خفض الرحلات من رحلة يومية إلى أربع رحلات في الاسبوع اعتباراً من 22 مارس وحتى 30 إبريل.



لوس انجلوس (LAX)

خفض الرحلات من أربع رحلات في الأسبوع إلى ثلاث رحلات أسبوعية اعتباراً من 29 مارس وحتى 40 إبريل.



واشنطن العاصمة (IAD)

خفض الرحلات من رحلة يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع اعتباراً من 24 مارس وحتى 30 إبريل.



ولا تزال التغييرات أدناه، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، على حالها:



أذربيجان

باكو (GYD)

تعليق كافة الرحلات من 18 مارس حتى 30 إبريل.



الأردن

عمّان (AMM)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.



إسبانيا

مدريد (MAD) وبرشلونة (BCN)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.



إندونيسيا

جاكرتا (CGK)

خفض الرحلات من رحلتين يوميًا إلى رحلة واحدة في اليوم (تعليق الرحلة رقم EY472/471) من 18 مارس حتى 30 يونيو.



إيطاليا

ميلانو (MXP)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.



روما (FCO)

تعليق الرحلة رقم EY85/86 حتى 30 إبريل.

تعليق الرحلة رقم EY83/84 حتى 30 يونيو.



البحرين

المنامة (BAH)

خفض الرحلات من ثلاث رحلات يوميًا إلى رحلة واحدة حتى 1 مارس، ثم رفع الرحلات إلى رحلتين في اليوم من 1 أبريل وحتى 30 أبريل.



تايلاند

بانكوك (BKK)

خفض الرحلات من ثلاث رحلات يوميًا إلى رحلتين في اليوم (تعليق الرحلة رقم EY406/405) من 1 إبريل حتى 2 مايو.

تركيا

إسطنبول (IST)

تعليق كافة الرحت حتى 30 إبريل.



روسيا

موسكو(DME)

تعليق كافة الرحلات من 20 مارس وحتى 30 إبريل.



سريلانكا

كولومبو (CMB)

خفض الرحلات من رحلتين في اليوم إلى رحلة واحدة في اليوم اعتباراً من 29 مارس وحتى 30 إبريل.



سنغافورة (SIN)

خفض الرحلات من رحلة يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.



السودان

الخرطوم (KRT)

تعليق كافة الرحلات من 18 مارس حتى 30 إبريل.



سويسرا

جنيف (GVA)

تعليق كافة الرحلات من 19 مارس حتى 30 إبريل.



صربيا

بلغراد (BEG)

تعليق كافة الرحلات من 20 مارس وحتى 30 إبريل.



الصين

شنغهاي (PVG)

تعليق كافة الرحلات حتى 28 مارس.



تشنغدو (CTU)

تعليق كافة الرحلات حتى إشعار آخر.

هونغ كونغ (HKG)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 يوليو.



عُمان

مسقط (MCT)

خفض الرحلات من ثلاثة يوميًا إلى رحلتين في اليوم حتى 30 إبريل.



كازاخستان

نورسلطان (TSE)

خفض الرحلات إلى رحلة واحدة في الأسبوع من 19 حتى 31 مارس.

تعليق كافة الرحلات اعتباراً من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.





كينيا

نيروبي (NBO)

تعليق كافة الرحلات من 19 مارس حتى 30 إبريل.



الكويت (KWI)

تعليق كافة الرحلات حتى 31 مارس.



لبنان

بيروت (BEY)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.



المملكة العربية السعودية

الرياض (RUH)، جدّة (JED)، الدّمام (DMM)، المدينة المنوّرة (MED)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.



المغرب

الدار البيضاء (CMN) والرباط (RBA)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 إبريل.



المالديف

ماليه (MLE)

خفض الرحلات إلى رحلة واحدة في اليوم من 23 مارس وحتى 30 إبريل.



مصر

القاهرة (CAI)

تعليق كافة الرحلات من 20 مارس حتى 30 إبريل.



الهند

أحمد أباد (AMD)، بنجلور(BLR)، كالكوت(CCU)، كاليكوت(CCJ)،شيناي (MAA)، كوجين(COK)، حيدر أباد(HYD)،دلهي (DEL)، مومباي (BOM)، تريفاندروم (TRV)

تعليق كافة الرحلات من تاريخ 22 مارس وحتى 28 مارس.



اليونان

أثينا (ATH)

خفض الرحلات من رحلات يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.



اليابان

ناغويا (NGO)

تعليق كافة الرحلات حتى 30 يونيو.



طوكيو (NRT)

خفض الرحلات من رحلة يومية إلى أربع رحلات في الأسبوع اعتباراً من 1 إبريل وحتى 30 إبريل.