«غلوبال فليت»: الدولة مركز عالمي للحركة والتنقل

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «غلوبال فليت» الشبكي البلجيكي دولة الإمارات بأنها مركز عالمي للحركة والتنقل. ونشر الموقع الذي يعد بمثابة بوابة عالمية رائدة في المعلومات المتعلقة بأساطيل النقل المتنوعة حول العالم تقريراً خاصاً عن الإمارات بعنوان «كيف تحولت الإمارات إلى مركز عالمي للحركة؟».

وأوضح التقرير أن الإمارات تتعامل بجدية بالغة مع قضية الابتكار في وسائل النقل، وهو ما يتجلى في تبنيها لعدة وسائل نقل مبتكرة مستقبلية كالقطار فائق السرعة بين دبي وأبوظبي «هايبرلوب» و«التاكسي الطائر».

وأضاف أن هذه الجدية تُعزَى إلى الطموح الجامح من جانب الإمارات لأن تصبح قطباً عالمياً في مجال وسائل النقل المستقبلية.

وذكر أن الإمارات كي تعزز مكانتها كوجهة لمشروعات ووسائل النقل المبتكرة، صنعت من نفسها وجهة عالمية للشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال.

وأكد أن الإمارات صارت بالفعل خلال السنوات الأخيرة المركز الرئيسي للشركات الناشئة، رواد الأعمال والمبتكرين القادمين من كافة أنحاء العالم قاصدين دخول منطقة الشرق الأوسط، حيث صارت الإمارات هي بوابتهم الرئيسية إلى المنطقة.

واستعرض التقرير بعضاً من هذه الشركات الناشئة بالأسماء، ومنها «آي مايل» التي يقع مقرها الرئيسي في دبي وتتخصص في خدمات التوصيل للمنازل حسب الطلب عبر تطبيقات الهواتف الذكية. وذكر أن الشركة تتخذ من دبي قاعدة لانطلاقها صوب دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها الكويت، مصر والمغرب.

وتطرق التقرير إلى دبي وطموحها نحو أن تصبح أذكى وأسعد مدينة في العالم، ودور هذا الطموح في تعزيز الدافع نجو الابتكار في وسائل النقل، على مستوى دبي، والإمارات بأكملها.

وتوقع التقرير أن تواصل الإمارات الاضطلاع بدورها كركز عالمي للنقل الجوي ومركز إقليمي للابتكار في وسائل النقل بمجرد انتهاء الأزمة العالمية الجارية نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.