الشرفاء لــ«سي إن بي سي»: أبوظبي لديها الموارد للمضي قدُماً في خططها

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن أبوظبي لديها الموارد الكافية للمضي قدُماً في تنفيذ خططها التنموية، حتى في ظل الانخفاض الراهن في أسعار النفط العالمية.

وأجرى معاليه مقابلة مع برنامج «كابيتال كوننيكشنز» الذي تبثه شبكة «سي إن بي سي». وقال معاليه: «من الأهمية بمكان التأكيد أن حكومة أبوظبي تواصل تطوير استثماراتها الرأسمالية التي خططت لها من أجل عام 2020».

وأضاف بقوله: «لم نتخلَّ مطلقاً عن خططنا التنموية، بل إن ما تقوم به الآن فعلياً هو أننا نتوسع فيها ونمنحها المزيد من الزخم».

وتطرق معاليه إلى المساعي المبذولة من جانب حكومة أبوظبي لدعم الشركات العاملة بالإمارة لمساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقال معاليه: «تحاول الحكومة أن تجعل اقتصاد أبوظبي أكثر مرونة بقدر الإمكان. إنها تتطلع إلى مرحلة ما بعد أزمة «كورونا»، وإلى الفرص والمبادرات التي من شأنها مساعدة الدولة».

وعن إمكانية اتخاذ حكومة أبوظبي المزيد من التدابير في هذا الشأن، أفاد معاليه بأن الحكومة تراقب الوضع عن كثب. وقال معاليه: «إنها أزمة عالمية، ولكن في الوقت نفسه يتعين علينا النظر في المبادرات التي من شأنها تمكين الاقتصاد ومنحه التحفيز للنمو».