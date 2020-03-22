أبوظبي تبدأ تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي عند التسوق لمواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً للتدابير الاحترازية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، وتماشيا مع الإجراءات والجهود الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أصدرت هيئة أبوظبي للزارعة والسلامة الغذائية تعميما لكافة المنشآت الغذائية في الإمارة بمنع تجمع المتسوقين أثناء عملية الشراء والاحتفاظ بمسافة آمنة لا تقل عن 1.5 متر بين كل متسوق وآخر من خلال وضع لوحات إرشادية أو الاستعانة بموظفي المنشأة.

كما نص التعميم على تعزيز وتشجيع ممارسات وعمليات التسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل للمنازل من خلال استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية.

وشدد التعميم على التزام المنشآت الغذائية بضمان أن يكون الموظفون لائقين طبيا للعمل داخل المنشاة الغذائية مع احتفاظهم بسجلات غياب العاملين وبخاصة المصابين أو الحاملين لأي أعراض.

وأهابت الهيئة بالجميع ضرورة التعاون والتقيد بما نص عليه التعميم، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من الالتزام بهذا التعميم والتعاميم الصادرة من الهيئة بخصوص الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.