المتاجر تعزّز خدمات التسوق الإلكتروني

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

مع التوجيهات الحكومية بالبقاء في البيوت وتعزيز التعاون لكل الجهود التي يمكن أن تساهم في تجاوز أزمة «كورونا»، سارعت متاجر عديدة في أنحاء الدولة إلى توفير خاصية الشراء عن بعد للمستلزمات اليومية.

ورصدت «البيان» استخدام المواطنين والمقيمين التطبيقات الذكية لتلك المتاجر والمحال كبديل عن الشراء التقليدي المتمثل في الذهاب إلى السوق أو المتجر. ويقول مستخدمو هذه التطبيقات إنها تشكل جزءاً من الإجراءات التي يتبعونها لتفادي الاختلاط بالآخرين.

وأشارت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في إفادة لـ«البيان» إلى وجود العديد من التطبيقات التي تؤدي هذا الغرض، وأن هذه التطبيقات تزداد ويجري تحديثها بحسب المتغيرات في السوق، موضحة نمو استخدام الشراء الإلكتروني من قبل عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارات.

وقال متحدث رسمي لـ«البيان»: «نحن نشجع كل عمل يتم عن بعد سواء كان تعليمياً أو عملاً رسمياً أو شراءً أو اتصالاً لأن ذلك ينسجم مع الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة في هذه الظروف». ورصدت البيان 22 متجراً توفر البقالة واللحوم والمواد الغذائية في هذه الآونة التي يتضافر خلالها سكان الدولة جميعاً للخروج من هذه الأزمة بخير وسلام إن شاء الله تعالى.

وقال سالم بن حيدر المدير التنفيذي والمؤسس لتطبيق «دكاني» للتسوق الذكي إن حجم الطلب على تسوق المواد الغذائية والاستهلاكية عبر التطبيق ارتفع بنسبة لا تقل عن 40 % منذ بداية العام الجاري مع توقع استمرار نمو هذا الطلب خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد بدء شهر رمضان المبارك والتي قد يخف فيها الإقبال على مراكز التسوق بسبب الظروف الحالية.

وأكّد أن القائمين على العمليات التشغيلية في التطبيق يوفرون للمناولين وموظفي التوصيل تدريباً مستمراً حول كيفية التعامل السليم والصحي مع المشتريات مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتوزيع منظف يدوي «سانيتايزر» مجاناً مع كل عملية توصيل إلى حين نفاذ الكمية.

من جهتها أكّدت خبيرة التسوق الإلكتروني والشريك المؤسس في شركة كرييتيف 971 جوليا جاكل نمو الطلب على السلع الاستهلاكية والغذائية في الإمارات بنسبة جيدة منذ بداية العام متوقعة ألا يقل النمو عن 25 % خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف الراهنة، وخصوصاً أن المبادرات الحكومية للمعاملات غير النقدية وسعت من شعبية التجارة الإلكترونية في الدولة، من خلال توفير خيارات متنوعة للمدفوعات عبر الإنترنت.