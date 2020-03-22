بورصة دبي للذهب تواصل نشاطها كالمعتاد

المصدر: (دبي - البيان)

تواصل سوق بورصة دبي للذهب والسلع نشاطها بشكل طبيعي عبر منصات التداول والمقاصة، مع توفير خدمات آمنة وموثوقة للأعضاء وعملائهم فيما يتعلّق بعمليات اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر.

وأكدت البورصة التزامها التام بمواصلة تقديم خدماتها كالمعتاد. ولا تتوقّع البورصة أن يطرأ أي تغيير على أنشطة التداول أو المقاصة المعتادة، لكن في حال حدوث أي تغيير فسيتم الإبلاغ عنه بموجب إشعار للسوق.

وقررت البورصة تطبيق إجراءات جديدة لضمان سلامة ورفاهية موظفيها وزوار البورصة، حيث قامت بفرض قيود على السفر والاجتماعات، بالإضافة إلى تقسيم الموظفين إلى فرق عمل صغيرة وتوزيعهم في مواقع مختلفة، في إطار حرصها على مكافحة فيروس كورونا.