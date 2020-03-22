100 ألف طن مخزون الخضراوات في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد رجال أعمال وتجار مواطنون توافر فائض غذائي في السوق المحلية في مختلف منافذ البيع المحلية بما يكفي لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين كافة برغم تزايد المستهلكين.

ووضع عددٌ من رجال الأعمال والتجار المواطنين، من خلال مبادرات وطنية لدعم الجهود المبذولة في ظل الظروف الحالية، 10000 طن من الخضراوات والفواكه في دبي تحت تصرف المجهود الوطني في تقليل تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

وشدد التجار على أن حجم المخزون الاستراتيجي المحلي من الخضراوات والفواكه في الوقت الراهن يصل إلى نحو 100 ألف طن، مطمئنين سكان الإمارات بأن هناك كميات كبيرة من واردات الخضراوات والفواكه في الطريق، ومبيّنين أن المخزون الحالي يكفي احتياجات السوق المحلي أكثر من شهر.

كما أكدوا وجود مخزون كافٍ بكميات كبيرة من الأغذية وجميع المواد الاستهلاكية، وأفادوا بأن سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بمختلف المتاجر و«الهايبرماركت» مجهزة بشكل كامل؛ لضمان توافر المنتجات للمستهلكين، بما يضمن وفرة البضائع وتنوّع الخيارات أمامهم.