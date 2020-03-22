«دبي مول» يطلق مركزاً تجارياً إلكترونياً على «نون.كوم»

المصدر: دبي- البيان

أبرمت «إعمار مولز» شراكة مع منصة «نون.كوم» المتخصصة في المنطقة، افتتاح مركز «دبي مول» الإلكتروني، بهدف دعم تجار التجزئة والمجتمع، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة في مواجهة التحديات غير المسبوقة الناجمة عن تفشي وباء «كورونا» (كوفيد-19).

ويمكن لتجّار التجزئة في «دبي مول» الانضمام قريباً إلى مركز «دبي مول» الإلكتروني عبر منصة «نون.كوم»، حيث سيكون متاحاً للعملاء زيارة هذا المركز، وتسوّق منتجات العلامات التجارية المفضلة لديهم، وانتقاء خيار الشراء عبر الإنترنت لتقوم «نون.كوم» بتوصيل تلك المشتريات إلى منازلهم في جميع أنحاء الإمارات.

وتمثّل حلول «إعمار مولز» لتوصيل المشتريات طريقة سهلة وآمنة ومجانية للتسوق دون الحاجة إلى مغادرة المنازل أو التعامل بالنقود، وهي خدمات متاحة يومياً في جميع أنحاء الدولة لدعم المجتمع والقطاع في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال متحدث باسم «إعمار مولز»، إن هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم قطاع التجزئة والمجتمع والجهود الحكومية المبذولة في مواجهة التحديات غير المسبوقة الناجمة عن تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وأضاف المتحدث: «إن التحديات غير المسبوقة تستدعي اتخاذ تدابير مبتكرة وتعاونية وجريئة، وهو بالضبط ما نواجهه اليوم مع تفشي وباء «كورونا» (كوفيد-19)، إذ إن التأثير الكبير لهذا الوباء على الاقتصاد العالمي يتطلب حشد نقاط قوتنا وتبنّي إجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الاجتماعية والاقتصادية.

وانطلاقاً من التزامنا بدعم المجتمع والقطاع والجهود الحكومية في مواجهة تداعيات هذا الوباء، قررنا إطلاق مركز «دبي مول» الإلكتروني لمساعدة تجار التجزئة على الاستمرار في مزاولة أعمالهم مع مراعاة الحاجة إلى التباعد الاجتماعي من خلال الشراء عبر الإنترنت.

ويصب ذلك بشكل خاص في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تحظى بحضورٍ نشط عبر الإنترنت، بالإضافة إلى متاجر التجزئة الأكبر التي بات لديها الآن وسيلة إضافية لزيادة المبيعات».

ولفت متحدث باسم «نون.كوم» إلى أن «دبي مول» هو الشريك الرئيسي لمبادرتهم الجديدة، حيث أشار بالقول: «أجرينا مباحثات مع مشغلي مراكز التسوق الكبرى للانضمام إلى مبادرة المول الإلكتروني، وذلك في إطار جهودنا لتوفير قنوات بيع بديلة تساعد تجار التجزئة على مواجهة التحديات الراهنة. ونتوقع الإعلان قريباً عن مزيد من الشراكات الرئيسية مع مراكز تسوق أخرى».