«المايا» توفر كميات جيدة من السلع في كافة فروعها

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد كمال فتشاني، مدير عام والشريك في مجموعة «المايا» وجود مخزون كاف بكميات جيدة جداً من الأغذية وجميع الموارد الاستهلاكية في متاجر السوبرماركت التابعة للمجموعة في الدولة، والبالغ عددها 58 فرعاً.

ولفت في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أنه يتابع بشكل مباشر مع جميع فروع سوبرماركت «المايا»، مؤكداً أن المستودع الرئيسي للشركة في دبي، والذي يمتد على مساحة 80 ألف متر مربع، تتمتع بمخزونات كافية من جميع السلع، بما يلبي أيضاً الطلب الاستهلاكي على السلع الأساسية خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح أن سلسلة التوريد وعمليات الإمداد الخاصة بمجموعة المايا، والتي تعمل في الإمارات منذ 39 عاماً، لم تتأثر إطلاقاً وعمليات الشحن والاستيراد متواصلة كالمعتاد، موضحاً أن حاويات شحن البضائع والسلع للمجموعة تأتي من المملكة والمتحدة والهند وغيرها من الدول دون أي تغير.

وذكر أن عدد فروع سوبرماركت «المايا» في دبي يصل إلى 32 فرعاً في مختلف مناطق الإمارة، موضحاً أن جميع موظفي المجموعة يرتدون قفازات وكمامات، ويتم تعقيم عربات وسلات التسوق بشكل دوري للحفاظ على السلامة العامة.

وأفاد أنه أمضى 28 عاماً من حياته في الإمارات، مؤكداً أنها الوجهة الأفضل للمغتربين في العالم، ولذلك تحتضن الدولة أكثر من 200 جنسية يعيشون في وئام وسلام.

ولفت إلى أن الإمارات تتميز ببيئة آمنة للعمل والحياة، وهي ميزة مهمة للجميع أفراداً وعائلات وخاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا» حول العالم، مؤكداً أن الدولة هي المكان الأكثر أماناً في العالم.