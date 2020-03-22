500 % نمو مبيعات «اللولو» في أسبوعين

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أكد يوسف علي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية أن مبيعات مراكز المجموعة في الإمارات ارتفعت خلال الأسبوعين الماضين بنسبة كبيرة زادت على 500 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس إن مبيعات مراكز المجموعة في 74 فرعاً على مستوى الدولة عبر التطبيقات الإلكترونية لم تكن تزيد على 10 % من إجمالي مبيعاتها خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن هذه النسبة ستتزايد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد انحسار تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف تتميز متاجرنا بالإقبال الكبير من العملاء، وعدد الزوار في المراكز التجارية التي تديرها المجموعة في أبوظبي يزيد على 20 مليون متسوق سنوياً وبلا شك فإن أزمة كورونا لفتت انتباهنا لإعطاء أهمية أكبر للبيع عن طريق الإنترنت والمجموعة ستطور آليات بيع السلع والمواد الغذائية على شبكة الإنترنت وستوفر لها كافة مقومات نجاحها في الفترة المقبلة.

وشدد يوسف على وجود مخزون كافٍ بكميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية في القوت الحالي وخاصة السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر والزيت، مشيراً إلى أن المجموعة أبرمت عقوداً كثيرةً مع شبكات توريد لزيادة توريدات السلع والمواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان.

وأوضح أن المجموعة تحرص على استيراد الخضراوات والفواكه والسلع من أسواق عديدة مشيراً إلى أنها لا تقتصر على سوق بلد معين أو قارة معينة بل تستورد سلعها من كافة قارات العالم، وساعدها على ذلك تواجدها القوي في 22 دولة عبر 201 فرع.