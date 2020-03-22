سلسلة توريد «كارفور» تضمن توافر المنتجات

المصدر: (دبي – بشار باغ)

أكد هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة التي تدير كارفور في الشرق الأوسط وشرق افريقيا وآسيا، أنه وبالرغم من الزيادة في الطلب خلال الفترة الحالية، إلا أن سلسلة التوريد والإمداد الخاصة بمتاجر كارفور مجهزة بشكل كامل لضمان توافر المنتجات للمستهلكين.

وفي رسالة الكترونية تم توجيهها لعملاء كارفور، نوّه ويس أن كارفور تواصل العمل مع مورديها وشركائها لضمان امتلاء أرفف جميع فروعها وإيصال الطلبات الواردة عبر الانترنت بأسرع وقت ممكن في ظل هذه التحديات. مشيراً إلى أن الشركة اتخذت إجراءات احترازية إضافية للصحة والسلامة سواء للموظفين أو للعملاء على حد سواء.

وحث ويس جميع المستهلكين على الاستهلاك بمسؤولية ويفضل بشكل منفرد وليس جماعياً، كما نصح الأفراد بالابتعاد عن الآخرين، وأعاد التأكيد على كفاية المخزون للجميع اليوم وغداً وخلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأضاف ويس في رسالته: فيما تستمر آثار فيروس «كورونا» بالظهور حول العالم، نتفهم تماماً ما قد يراود المستهلك من قلق وتساؤلات حول منتجاتنا وخدماتنا وعملياتنا. وهنا يسعدني التأكيد أن سلسلة متاجر كارفور تواصل العمل لضمان استمرارية التشغيل وتوافر المنتجات بشكل كامل سواء في متاجرنا التقليدية أو عبر التسوق الالكتروني وذلك حرصاً على توفير كل ما يطلبه المستهلك في أي وقت كان.