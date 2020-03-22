تجار مواطنون يضعون 10 آلاف طن خضار وفواكه بتصرف الدولة

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أعلنت وزارة الاقتصاد أن عدداً من رجال الأعمال والتجار المواطنين قدموا مبادرات وطنية لدعم الجهود المبذولة في ظل الظروف الحالية، وشكرت الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عيسى نجيب الخوري المدير التنفيذي لشركة ميراك للأغذية لتقديمه 5000 طن من الخضروات والفواكه والبالغ قيمتها 35 مليون درهم تحت تصرف وزارة الاقتصاد، كما توجهت الوزارة بالشكر لمحمد الشريف رئيس مجموعة تجار الخضار والفواكه لاستعداده التام لتلقي توجيهات الوزارة بخصوص مخزونه من الخضار والفواكه والبالغ 429 حاوية «كونتينر» أي ما يوازي 5000 طن وتقديمه بسعر التكلفة حيث لا يرغب بالحصول على أي أرباح.

المخزون وفير

ونشرت وزارة الاقتصاد على وسائل التواصل الاجتماعي مقابلات مصورة لمجموعة من كبار تجار وموردي الأغذية والخضار والفواكه أكدوا خلالها وفرة المخزونات الغذائية في الأسواق المحلية مع استمرار عمليات التوريد من مختلف أنحاء العالم.

وطمأن عيسى نجيب الخوري المدير التنفيذي لشركة ميراك للأغذية الجميع أن المواد الغذائية متوفرة في الدولة بشكل كبير ويومي، مؤكداً أن مخازن المجموعة مليئة بمخزونات استراتيجية. من جانبه أكد عدنان الرفاعي مدير الاستيراد في «إن آر تي سي» أن مخزونات الخضار والفواكه موجودة بكمية كبيرة ولن تنقطع عن أسواق الدولة.

بدوره وجه حسام راشد مستشار قانوني في مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه رسالة تطمين للجميع في الإمارات، مؤكداً عدم وجود أي داعٍ للقلق خاصة وأن مخزون سوق دبي المركزي من الخضار والفواكه كبير جداً. بدوره أشار فيصل الطاف، من شركة الطاف وخماس التجارية إلى أن المجموعة على أتم الاستعداد وكامل الجهوزية لتلبية احتياجات السوق، حيث تمتلك مخزوناً كبيراً وكافياً من المواد الغذائية.

وأكد أحمد فودية من مجموعة خالد فودية «كي إيه إف» أن المخزون هائل من الخضار والفواكه بما يكفي فترات طويلة.