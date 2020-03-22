«آر» تضع 1800 غرفة تحت تصرف «الصحة»

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

أعلنت مجموعة «آر القابضة» في دبي وعجمان عن وضع سلسلة الفنادق التابعة لها والتي تحتوي 1800 غرفة بمرافقها المختلفة تحت تصرف وزارة الصحة والجهات المسؤولة في الدولة، متى ما رأت الحاجة إليها، وذلك ضمن المبادرات الوطنية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» وتعزيز الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وقال عبدالعزيز الجسمي، المدير العام للمجموعة لـ «البيان الاقتصادي»، إن المجموعة وضعت 7 فنادق تحتوي على 1800 غرفة تحت تصرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المسؤولة في الدولة وذلك متى ما دعت الحاجة إليها ضمن المبادرات الوطنية في سبيل مواجهة انتشار فيروس «كورونا» وتعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة في ظل القيادة الرشيدة للدولة من أجل حماية المجتمع والصحة العامة في الوطن.

وذكر أن وضع المجموعة للغرف الفندقية يأتي تحت تصرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع وذلك ضمن المبادرات.