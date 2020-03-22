«إنترناشيونال كابيتال» تعفي المستأجرين من السداد لـ 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة التطوير العقاري «إنترناشيونال كابيتال تريدينج» عن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم جميع المستأجرين والشركاء والمورّدين في عقاراتها.

وقال حمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نريد أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة جميع شركائنا التجاريين والمستأجرين لدينا ودعمهم خلال هذا الوقت، ونريدهم أن يشعروا بالأمان لأننا نقف إلى جانبهم في ظلّ هذه المحنة التي تطال الجميع».

وأضاف: «بعد التحفيز المالي الذي قامت به حكومة أبوظبي والمصرف المركزي والخطوات المدروسة لدعم الاقتصاد المحلي، نريد أن نتعهد بدعمنا الكامل لهذه الأهداف الوطنية التي تقوم على إغاثة الشركات وتجار التجزئة وقطاع الضيافة، وكذلك تحفيز الاقتصاد».

وتابع: «على ضوء ما سبق، اتخذنا عدداً من الخطوات الرئيسية لدعم المستأجرين والشركاء والموردين لدينا، ومنها التنازل عن الإيجارات لمستأجري متاجر التجزئة ووجهات الضيافة ضمن عقاراتنا لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إعادة هيكلة خطط الدفع وتمديدها بما يتناسب مع احتياجاتهم».

وأكمل: «نلتزم بالدفع لجميع الشركاء والموردين في الوقت المحدد ومن دون أي تأخير».