«أبوظبي الإسلامي» يدعم المتعاملين بحزمة إجراءات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن إطلاق حزمة تسهيلات من شأنها التخفيف عن كاهل المتعاملين الذين تأثروا بتداعيات فيروس «كورونا». وتشمل هذه الإجراءات عملاء المصرف من الأفراد والشركات.

وبالنسبة للمتعاملين من الأفراد، سيقوم المصرف بتأجيل دفعة السداد الشهرية لشهر أبريل 2020 عن التمويلات الشخصية لتمكين المتعاملين من ضبط ميزانياتهم وإدارة نفقاتهم على نحو أفضل خلال الفترة القادمة. كما على المتعاملين المتأثرين من تداعيات الفيروس ومن الحاصلين على تمويلات شخصية التواصل مع المصرف لبحث الحلول وتقديم الدعم اللازم لهم بالتماشي مع قرارات المصرف المركزي.

وابتداء من أول أبريل، سيحصل العملاء على استرجاع نقدي بقيمة 5 % على المشتريات الخاصة بالمواد الغذائية وعلى فواتير الخدمات عند استخدام بطاقات المصرف فترة ثلاثة أشهر. وسيقدم المصرف لعملائه فرصة الاستفادة من برنامج لتقسيط دفعات البطاقات المغطاة على 6 أشهر من دون أي رسوم إضافية، وإمكان تقسيط الرسوم المدرسية مدة 12 شهراً من دون رسوم إضافية، أو الحصول على استرجاع نقدي بنسبة 5 % عند دفع الرسوم المدرسية بالبطاقة المغطاة.

وأما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من المتعاملين، فيعتزم المصرف تقديم خصم بنسبة 50 % من رسوم التحويل الإلكتروني ورسوم الحصول على دفاتر الشيكات. ويشجع المصرف كافة عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع مديري العلاقات الخاصة بهم لقياس مدى تأثير تداعيات الفيروس فيهم وتحديد الدعم المطلوب لاحتواء أية اضطرابات متعلقة بالتدفق النقدي للشركات والحفاظ على سير أعمالها.

وقال مازن منّاع، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: أطلق المصرف هذه المبادرات تماشياً مع قرار المصرف المركزي الرامي إلى دعم الاقتصاد الوطني. وإننا ندرك تماماً مدى القلق الذي يسيطر على المتعاملين في ظل هذه الظروف الراهنة ولكننا نطمئن الجميع بأن أسرة المصرف متمثلة في الموظفين وشبكة الفروع وفريق خدمة المتعاملين ملتزمون دعمهم وخدمتهم.