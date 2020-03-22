«أبوظبي الأول» يوفر حواسيب للطلبة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن تقديم الدعم لمنظومة التعلم عن بُعد التي أطلقتها الوزارة لضمان استمرارية التعلم، من خلال توفير حواسيب للطلبة بقيمة خمسة ملايين درهم، ضمن مساعيه الرامية إلى تكريس المسؤولية المجتمعية.

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم: «نشيد بمبادرة أبوظبي الأول التي يسعى من خلالها إلى دعم الطلبة، خاصة وأنه يعدّ شريكاً رئيسياً للدولة بمختلف قطاعاته».

من جانبه، قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول: «يحرص البنك على تعزيز شراكته المجتمعية، لا سيما مع القطاع التعليمي، والنابعة من المسؤولية المجتمعية تجاه طلبتنا».