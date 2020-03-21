6 ملايين درهم دعماً للسوق الصيني في عجمان

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

خصصت منطقة عجمان الحرة 6 ملايين درهم لدعم الشركة الخليجية الصينية للتجارة، المشغلة للسوق الصيني في إمارة عجمان في إطار دعم قطاع التجزئة، وسيُغطي التمويل قيمة الايجار لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، في خطوة تعكس مدى دعم المنطقة الحرة للمستثمرين وقطاع الاعمال وسعيها للمحافظة على استمرار أعمالهم.

تأتي تلك الخطوة في سياق دعم منطقة عجمان الحرة، للتجارة والاستثمار والمستثمرين والتزامها تجاه اقتصاد الإمارة والدولة ودعماً للشركاء في ظل الظروف التي يواجها العالم حالياً، ضمن المبادرات الوطنية للتصدي لانتشار فيروس "كورونا " وتعزيز الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل سلامة وصحة افراد المجتمع.