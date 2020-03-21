قائمة التدابير التي ستطبقها بنوك دبي الإسلامية لتخفيف ضغوط كورونا على العملاء

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم القطاع المصرفي في دبي بمبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية الراهنة والتي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مناطق مختلفة من العالم الذي يحشد اليوم قدراته وإمكاناته للتصدي للتداعيات السلبية واسعة النطاق التي خلّفها انتشار الفيروس، وضمن مختلف القطاعات لاسيما القطاع الاقتصادي.

إليكم قائمة التدابير التي ستطبقها البنوك الإسلامية "دبي الإسلامي" و "الإمارات الإسلامي" اعتباراً من 1 أبريل حتى 30 يونيو2020

العملاء الأفراد وحاملو البطاقات

• يمكن لجميع العملاء الذين استفادوا من التمويلات الشخصية أو تمويلات السيارات أو الرهون العقارية، التقدم بطلب للحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد لمدة شهر واحد دون دفع أي رسوم إضافية.

• يمكن لحاملي بطاقات الخصم الآن سحب النقود من أي جهاز صراف آلي مجاناً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• سيستمتع العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50٪ في رسوم السلفة النقدية.

• يمكن لحاملي بطاقات الائتمان الاستفادة من خطط الدفع الميسر دون فوائد للرسوم المدرسية مع الإعفاء من رسوم الخدمة.

• يمكن لحاملي بطاقات الائتمان الاستفادة من الأسعار الخاصة على خطط الدفع الميسر وخدمة توفير السيولة النقدية عند الطلب، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم تحويل الرصيد.

• يمكن لحاملي البطاقات طلب استرداد رسوم العملات الأجنبية المتعلقة بإلغاء حجوزات السفر / الفنادق.

العملاء أصحاب عمليات التمويل الحالية والجديدة:

• يمكن للعملاء المتأثرين مالياً (بسبب إجازات غير مدفوعة الأجر أو أي أسباب أخرى) طلب تأجيل سداد 3 أقساط شهرية مع الإعفاء من رسوم الخدمة والربح.

• يمكن الحصول على خدمة توحيد الدين عند الطلب.

• تم زيادة نسبة التمويل إلى قيمة العقار لمشتري المنازل لأول مرة بواقع 5٪ (لتصل حتى 85٪% للمواطنين و80% للوافدين).

عملاء التداول في أسواق الأسهم:

يتوفر مديرو علاقات المتعاملين المخصصين للخدمات المصرفية لعملاء التداول في أسواق الأسهم دوماً لخدمتهم.

• التداول بالهامش لعملاء التداول في أسواق الأسهم، سيعمل المصرفان عن كثب مع الذين انخفضت أرصدة حسابات التداول بالهامش الخاصة بهم إلى ما دون مستوى هامش الوقاية في محافظ أسهمهم. ويحث المصرفان هؤلاء العملاء على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية والاتفاق على الحلول الأفضل.

عملاء الخدمات المصرفية للأعمال:

• الإعفاء من رسم الحد الأدنى للرصيد المترتب على الاحتفاظ برصيد يبلغ على الأقل 10,000 درهم إماراتي حتى تاريخ 30 يونيو 2020.

• تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الاعمال.

• يمكن لعملاء الخدمات المصرفية التجارية الحاصلين على تسهيلات تمويلية من المصرفين، والذين تتأثر أعمالهم بالوضع الراهن الاتصال بمدير علاقاتهم لمناقشة حلول إعادة الهيكلة.

• يمكن للعملاء الاستفادة من جميع مزايا الخدمات المصرفية الإلكترونية للأعمال عبر الإنترنت بأسعار مخفضة.

عملاء الخدمات المصرفية للشركات:

• يحث المصرفان العملاء الحاصلين على تسهيلات رأس المال العامل، والذين تأثروا باستمرار بتفشي "كوفيد-19"، على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للاتفاق على الحل الأمثل.

• الإجراءات الإغاثية ستدعم القطاعات الرئيسية المتأثرة بتفشي "كوفيد 19" عبر تقديم خدمة إعادة تمويل حسب الحاجة، أو تأجيل سداد الأقساط، أو خفض الأقساط عند الضرورة.

• تخفيض رسوم إستخدام المنصات الرقمية لجميع عملاء التمويل التجاري. ويمكن لجميع العملاء مستخدمي المنصات الرقمية الاستفادة من خصم كبير على رسوم معالجة المعاملات، إضافة إلى إمكانية تفعيل استخدام هذه المنصات الرقمية مجاناً لمدة ثلاثة أشهر.

• سيتم تشجيع العملاء كذلك على استخدام المنصات الرقمية للمصرفين لمواكبة احتياجاتهم في مجال إدارة النقد مقابل رسوم مخفضة إلى حد كبير.

تدابير إضافية لجميع البنوك أعلاه:

تواصل فروع البنوك استقبال العملاء لتلبية احتياجاتهم، وبادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية في شبكة فروعها وأجهزة الإيداع النقدي والصراف الآلي، بما في ذلك تطبيق بروتوكولات إضافية للتنظيف العميق والتعقيم. بالإضافة إلى ذلك، نفذت البنوك تدريباً لجميع موظفي خدمة العملاء على إرشادات السلامة والتفاعل الاجتماعي الشخصي وممارسات النظافة الوقائية.

وتشجع البنوك العملاء على إنجاز جميع معاملاتهم بكل سلامة عبر منصاتها الرقمية للخدمات المصرفية. ويمكن للعملاء الذين يفضلون البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات، إنجاز معاملاتهم اليومية مثل إجراء التحويلات وإرسال الأموال وسداد الفواتير براحة مطلقة عبر منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك بكل سهولة.