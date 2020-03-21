قائمة التدابير التي ستطبقها بنوك دبي التجارية لتخفيف ضغوط كورونا على العملاء

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم القطاع المصرفي في دبي بمبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية الراهنة والتي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مناطق مختلفة من العالم الذي يحشد اليوم قدراته وإمكاناته للتصدي للتداعيات السلبية واسعة النطاق التي خلّفها انتشار الفيروس، وضمن مختلف القطاعات لاسيما القطاع الاقتصادي.

إليكم قائمة التدابير التي ستطبقها البنوك التجارية "بنك الإمارات دبي الوطني"، "المشرق"، و"دبي التجاري" اعتباراً من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2020

أولا : العملاء الأفراد

• يمكن للعملاء الحاصلون على قروض التجزئة والذين طلب منهم أخذ إجازة غير مدفوعة من قبل أصحاب العمل، الاتصال بالبنك للحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر يتوقفون خلالها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع اي فوائد ورسوم

• يمكن لجميع العملاء الذين استفادوا من القروض الشخصية أو قروض السيارات أو الرهون العقارية، التقدم بطلب للحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد لمدة شهر واحد دون دفع أي رسوم إضافية

• يمكن لجميع مشتري المنازل لأول مرة الاستفادة من زيادة بنسبة 5 ٪ في نسبة القرض إلى القيمة والإلغاء الكامل لرسوم العمليات

• استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على أجهزة الصراف الآلي غير التابعة للبنك في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة

• يمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد ورسوم عمليات وذلك لمدة تصل إلى ستة اشهر. هذا بالإضافة إلى الأسعار الحالية المنخفضة والجذابة للفوائد، وبرامج التقسيط ذات الأمد الطويل والتي تشمل مختلف المشتريات من محلات التجزئة.

• العملاء الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم والتي تم إجراؤها على بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم ، سيستردون رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك.

• سيستمتع العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50٪ في رسوم السلفة النقدية

عملاء الشركات الصغيرة:

• يمكن لعملاء الشركات الصغيرة الذين لديهم قروض تجارية وقروض معدات البناء وقروض المركبات والمتضررين من استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تأجيل سداد أقساطهم ثلاثة أشهر دون أي فوائد أو رسوم.

• تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10،000 درهم. كما سيتم الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.

عملاء الخدمات المصرفية للأعمال

• يتم تشجيع عملاء الخدمات المصرفية للأعمال الذين لديهم تسهيلات رأس المال العامل والمتضررين من استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"على الاتصال بمديري العلاقات الخاصة بهم للوصول إلى حل مالي مثالي.

عملاء الخدمات المصرفية للشركات

• تمنح التدابير الداعمة التي تتخذها البنوك الأولوية للقطاعات الرئيسية التي تساهم في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، من الأكثر تضرراً بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزوديهم بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة.

• خفض رسوم المعاملات التجارية لجميع عملاء التمويل التجاري وتقديم تخفيضات كبيرة لمستخدمي المنصات الرقمية على رسوم إنجاز المعاملات والرسوم الإدارية. كما تتيح البنوك لعملائها فرصة تفعيل خدمات المنصات الإلكترونية مجاناً لمدة ثلاثة شهور.

• تقدم البنوك لعملاء المعاملات المصرفية تسهيلات محسنة للائتمان والتمويل التجاري لإدارة تكاليفهم التشغيلية المستمرة.

عملاء التداول

• أعلنت البنوك عن دعمها للعملاء المتأثرين من المتداولين في أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تقديم خطط سداد ملائمة للأقساط وضمانات إضافية لتنظيم مراكز التداول بالهامش الخاصة بهم.

• سيواصل مديرو علاقات العملاء في العمل جنبًا إلى جنب ودعم العملاء الذين يواجهون إنخفاض الهوامش في محافظ أسهمهم.

تدابير إضافية لجميع البنوك أعلاه:

تواصل فروع البنوك استقبال العملاء لتلبية احتياجاتهم، وبادرت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية في شبكة فروعها وأجهزة الإيداع النقدي والصراف الآلي، بما في ذلك تطبيق بروتوكولات إضافية للتنظيف العميق والتعقيم. بالإضافة إلى ذلك، نفذت البنوك تدريباً لجميع موظفي خدمة العملاء على إرشادات السلامة والتفاعل الاجتماعي الشخصي وممارسات النظافة الوقائية.

وتشجع البنوك العملاء على إنجاز جميع معاملاتهم بكل سلامة عبر منصاتها الرقمية للخدمات المصرفية. ويمكن للعملاء الذين يفضلون البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات، إنجاز معاملاتهم اليومية مثل إجراء التحويلات وإرسال الأموال وسداد الفواتير براحة مطلقة عبر منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك بكل سهولة.