تجار مواطنون يضعون 10 آلاف طن من الخضار والفواكه في تصرف الدولة

المصدر: دبي – بشار باغ

أعلنت وزارة الاقتصاد أن عدداً من رجال الأعمال والتجار المواطنين قدموا مبادرات وطنية لدعم الجهود المبذولة في ظل الظروف الحالية.

وشكرت الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عيسى نجيب الخوري المدير التنفيذي لشركة ميراك للأغذية لتقديمه 5000 طن من الخضروات والفواكه والبالغ قيمتها 35 مليون درهم تحت تصرف وزارة الاقتصاد .

كما توجهت الوزارة بالشكر لمحمد الشريف رئيس مجموعة تجار الخضار والفواكه لاستعداده التام لتلقي توجيهات الوزارة بخصوص مخزونه من الخضار والفواكه والبالغ 429 حاوية أي ما يوازي 5000 طن يسعر التكلفة حيث لا يرغب بالحصول على أي أرباح نتيجة بيع هذه الكمية