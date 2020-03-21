مدير المجموعة لـ "البيان" : مخزون كاف من جميع السلع في فروع "المايا" بالإمارات

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد كمال فتشاني، مدير عام والشريك في مجموعة "المايا" وجود مخزون كاف بكميات جيدة جداً من الأغذية وجميع الموارد الاستهلاكية في متاجر السوبرماركت التابعة للمجموعة في الدولة والبالغ عددها 58 فرعاً.

ولفت فتشاني في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" أنه يتابع بشكل مباشر مع جميع فروع سوبرماركت "المايا" مؤكداً أن المستودع الرئيسي للشركة في دبي والذي يمتد على مساحة 80 ألف متر مربع يتمتع بمخزونات كافية من جميع السلع بما يلبي أيضاً الطلب الاستهلاكي عل السلع الأساسية خلال شهر رمضان المقبل .

وأكد فتشاني أن سلسلة التوريد وعمليات الإمداد الخاصة بمجموعة المايا، والتي تعمل في الإمارات منذ 39 عاماً، لم تتأثر إطلاقاً وعمليات الشحن والاستيراد متواصلة كالمعتاد، موضحاً أن حاويات شحن البضائع والسلع للمجموعة تاتي من المملكة والمتحدة والهند وغيرها من الدول دون أي تغير.

وأوضح أن عدد فروع سوبرامركت "المايا" في دبي يصل إلى 32 فرعاً في مختلف مناطق الإمارة، موضحاً أن جميع موظفي المجموعة يرتدون قفازات وكمامات ويتم تعقيقم عربات وسلات التسوق بشكل دوري للحفاظ على السلامة العامة.

وقال فتشاني أنه أمضى 28 عاماً من حياته في الإمارات، مؤكداً أنها الوجهة الأفضل للمغتربين في العالم ولذلك تحتضن الدولة أكثر من 200 جنسية يعيشون في وئام وسلام.

ولفت إلى أن الإمارات تتميز ببيئة آمنة للعمل والحياة، وهي ميزة هامة للجميع أفراداً وعائلات وخاصة في ظل انتشار فيروس "كورونا" حول العالم، مؤكداً أن الدولة هي المكان الأكثر أماناً في العالم وتوفر الأفضل دائماً في جميع الخدمات ومناحي الحياة العصرية.

وهنأ فتشاني الدولة على إنجازها المتمثل في المحافظة على مركزها بالمرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي، في تقرير السعادة العالمي لعام 2020، مؤكداً أن الفضل في ذلك يعود للقيادة الرشيدة ورؤيتها السباقة.ش