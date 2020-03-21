أبوظبي الإسلامي يدعم المتعاملين المتأثرين بتداعيات فيروس كورونا

المصدر: أبوظبي – البيان:

تماشياً مع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحدّ من تأثير الفيروس على الاقتصاد الوطني وضمان استقرار القطاع المصرفي في الدولة، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن إطلاقه حزمة تسهيلات من شأنها التخفيف عن كاهل المتعاملين الذين تأثروا بتداعيات فيروس كورونا المستجد. وتشمل هذه الإجراءات عملاء المصرف من الأفراد والشركات.

بالنسبة للمتعاملين من الأفراد، سيقوم المصرف بتأجيل دفعة السداد الشهرية لشهر أبريل من عام 2020 عن التمويلات الشخصية لتمكين المتعاملين من ضبط ميزانياتهم وإدارة نفقاتهم على نحو أفضل خلال الفترة القادمة. كما على المتعاملين المتأثرين من تداعيات الفيروس ومن الحاصلين عل تمويلات شخصية التواصل مع المصرف لبحث الحلول وتقديم الدعم اللازم لهم بالتماشي مع قرارات المصرف المركزي.

وابتداء من 1 أبريل، سيحصل العملاء على استرجاع نقدي بقيمة 5% على المشتريات الخاصة بالمواد الغذائية وعلى فواتير الخدمات عند استخدام بطاقات المصرف لفترة ثلاثة أشهر. وسيقدم المصرف لعملائه فرصة الاستفادة من برنامج لتقسيط دفعات البطاقات المغطاة على 6 أشهر دون أي رسوم إضافية، وإمكانية تقسيط الرسوم المدرسية لمدة 12 شهر دون رسوم إضافية، أو الحصول على استرجاع نقدي بنسبة 5% عند دفع الرسوم المدرسية بالبطاقة المغطاة. كما يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي تقديم الدعم الإضافي لمن يواجهون صعوبات مالية وذلك من خلال زيادة حد البطاقة المغطاة بشكل مجاني. وللعملاء الراغبين بالحصول على تمويل عقاري، سيقدم المصرف خصم بنسبة 5% على الدفعة الأولى.



أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من المتعاملين، فيعتزم المصرف تقديم خصم بنسبة 50% من رسوم التحويل الإلكتروني ورسوم الحصول على دفاتر الشيكات. ويشجع المصرف كافة عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع مدراء العلاقات الخاصة بهم لقياس مدى تأثير تداعيات الفيروس عليهم وتحديد الدعم المطلوب لاحتواء أية اضطرابات متعلقة بالتدفق النقدي للشركات والحفاظ على سير أعمالها.



وفيما يخص الشركات الكبيرة فإن المصرف سيقدم الدعم اللازم لكافة العملاء من الشركات بالتماشي مع قرارات المصرف المركزي. ويقوم فريق العمل بالتواصل مع العملاء والبحث معهم عن حلول واحتمالات لمساندتهم في هذه الفترة.



وتعليقاً على إطلاق هذه الحزمة، قال مازن منّاع ، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: "أطلق المصرف هذه المبادرات تماشياً مع قرار المصرف المركزي الرامي إلى دعم الاقتصاد الوطني. وإننا ندرك تماماً مدى القلق الذي يسيطر على المتعاملين في ظل هذه الظروف الراهنة ولكننا نطمئن الجميع بأن أسرة المصرف متمثلة في الموظفين وشبكة الفروع وفريق خدمة المتعاملين ملتزمون بدعمهم وخدمتهم".



وأضاف: "في إطار جهودنا للحدّ من تداعيات انتشار هذا الفيروس، نشجّع متعاملينا على الاستفادة من القنوات الرقمية للمصرف لإتمام تعاملاتهم وذلك من خلال المنصة الإلكترونية للمصرف عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطبيق المصرف للهاتف المتحرك. أما إذا لزم الأمر فإن فروعنا مفتوحة وعلى أتم استعداد لخدمة متعاملينا وإتمام تعاملاتهم، إذ قمنا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حول نظافة وتعقيم الفروع لضمان السلامة والصحة لموظفينا ومتعاملينا على حدٍ سواء".



ويحث مصرف أبوظبي الاسلامي كافة المتعاملين على الاستفادة من القنوات الرقمية للمصرف المتوفرة على مدار الساعة لإتمام تعاملاتهم المصرفية، ومن ضمنها الخدمة الإلكترونية للمصرف عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطبيق المصرف للهاتف المتحرك حيث تمكن هذه القنوات العملاء الاطلاع على بيانات حساباتهم، وإتمام عمليات الدفع، والتقديم للحصول على التمويلات والبطاقات المغطاة بالإضافة إلى تحويل النقود وإيجاد أجهزة السحب الآلي وغيرها من الخدمات.



كما ندعو العملاء من الشركات القيام بمعاملاتهم المصرفية من خلال ADIB Direct، منصة الخدمات المصرفية عبر الانترنت والهاتف المتحرك، التي تتيح لهم التحقق من حسابهم وإجراء المعاملات في الوقت الفعلي من جهاز الكمبيوتر الشخصي والأجهزة المحمولة.

وسيبدأ المصرف من تطبيق الإجراءات الخاصة بالبطاقات المغطاة ابتداء من 1 ابريل، حيث سيقوم بإرسال رسائل نصية للمتعاملين عن كيفية الاستفادة من هذه الإجراءات