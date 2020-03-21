الإمارات تمتلك فائضاً من السلع الغذائية يلبي احتياجات الدولة والأسواق المجاورة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكدت وزارة الاقتصاد وجود فائض كبير من الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، إضافة لاحتياجات دول مجاورة، وأن مخزون السلع الأساسية يزيد على 6 أشهر.

وأوضح محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لـ«البيان» عقب اجتماع عقدته الوزارة برئاسة معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، وكبار تجار الفواكه والخضراوات، أن الحالة العامة لعمليات توريد الخضراوات والفواكه للدولة مطمئنة للغاية، مشيراً إلى أن التجار أكدوا خلال الاجتماع وجود معروض كبير من الخضراوات والفواكه، وأن هناك استقراراً كبيراً في عمليات التوريد.

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