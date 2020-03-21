الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران»: سنتجاوز أزمة «كورونا»

المصدر: (دبي - رويترز)

أكد توني دوجلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أن الشركة ستنجو من تفشي فيروس «كورونا»، بعد يوم من تحذير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تعاني من أزمة.

وقال في فيديو منشور على صفحة الشركة على تويتر: «نريد أن نطمئنكم.. إنه فيما بعد حين نرغب في العودة إلى حياتنا الطبيعية، ونريد السفر، فإن الاتحاد ستظل متواجدة لضمان أنها أفضل سبيل لكي تستطيع الاستمتاع بتلك التجربة».

وألغت الشركة عشرات الرحلات وطلبت من بعض موظفيها تقديم موعد إجازات مدفوعة في الوقت الذي تعالج فيه الأزمة التي أضرت بالطلب العالمي على السفر.