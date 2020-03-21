دبي محور التكنولوجيا المالية في المنطقة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت مجلة «فينتيك مجازين» أن دبي هي محور التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث تتبع نهجاً يقوم على تسخير هذه التكنولوجيا لتصبح مدينة ذكية، أو بالأحرى عاصمة التكنولوجيا المالية في العالم.

وقالت المجلة في تقرير، إن منطقة الشرق الأوسط تجسد السرعة التي يتطور بها البشر الذين يستغلون مساحات من الأرض لبناء مدن ذكية تتفوق على دول طالما هيمنت على هذا المجال.

وتوقع التقرير أن ينمو عدد شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات بنسبة تصل إلى 230% بحلول 2022، ويقدر أن تصل قيمة سوق التكنولوجيا المالية إلى 2.5 مليار دولار عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأردف إن دبي الذكية هي مؤسسة تدفع بمبادرات المدن الذكية في المنطقة لجعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض. وتسعى المبادرات إلى تسخير الذكاء الاصطناعي وتقنية «بلوك تشين» والبيانات من أجل دفع اقتصاد دبي، وتحقيق الهدف النهائي المتمثل في جعلها خالية من استخدام الورق.

وأضاف: يعد مركز دبي المالي العالمي أكبر نظام بيئي مالي في المنطقة، حيث يضم أكثر من 24000 متخصص في 2200 شركة، ويقود المركز مستقبل التمويل الذي سيلعب باستمرار دوراً حيوياً في التطورات التكنولوجية.