تأجيل أقساط المستفيدين من مؤسسة «محمد بن راشد لدعم المشاريع»

المصدر: دبي - بشار باغ

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن تأجيل أقساط المستفيدين من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، الذراع التمويلي للمؤسسة، وتبلغ مدة التأجيل 3 أشهر.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم استمرارية الأعمال، وأوضحت أن تأثير الأزمة المصاحبة لفيروس «كورنا» على الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تقديم الدعم من جميع الأطراف في المجتمع. ويهدف الصندوق لدعم وتوجيه رواد الأعمال الإماراتيين للحصول على أفضل الحلول التمويلية.

ويمتلك الصندوق فريقاً من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإعداد وتوجيه المستثمرين من رواد الأعمال الإماراتيين نحو أفضل السبل التي تؤهلهم للحصول على التمويل. كما يتفرع من الصندوق لجنة مهمتها تقييم ما مدى جاهزية المشروع للتمويل. وتتمثل مهام الصندوق في دعم وتمويل مشاريع المواطنين، وتقديم حلول تمويلية مختلفة، ومراقبة التزام أصحاب المشاريع التي تتلقى الدعم من الصندوق حسب النظام المعتمد.

من جانب آخر، أعلنت «اقتصادية دبي» تقليص ساعات العمل في مراكز الخدمة التابعة لها لتصبح من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً اعتباراً من غد الأحد الموافق 22 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.