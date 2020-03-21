«الاتحاد للطيران» تشغل رحلة خاصة إلى روسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت «الاتحاد للطيران» على موافقة هيئة الطيران المدني في روسيا، بتشغيل 5 رحلات خاصة بين أبوظبي وموسكو ابتداءً من اليوم 21 مارس وحتى يوم الاربعاء 24 مارس.

وستساعد الرحلات في إعادة المواطنين الروس والإماراتيين إلى أوطانهم، وستنقل مسافرين من جنسيات أخرى عبر أبوظبي، إلى بلدانهم الأصلية وذلك في أعقاب التعليق للرحلات بين العاصمتين وفرض قيود السفر المؤقتة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 الجديد.

ومن جهة أخرى قامت «الاتحاد للطيران» بتطبيق تغييرات مجتمعة على شبكة وجهاتها حرصاً منها على سلامة وراحة عملائها وموظفيها، وللحد من التعطيل الذي قد يطرأ على عملياتها من وقت لآخر خلال هذه المرحلة، نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتأثيره المستمر في خدمات السفر الجوي حول العالم.

وأضافت «الاتحاد للطيران»، في بيان، إنها تواصل اتباع توجيهات حكومة دولة الإمارات والحكومات الدولية والهيئات التنظيمية.

وقالت الشركة أمس في بيان إنه قد تطرأ تغييرات مستقبلية تبعاً للتوجيهات الحكومية في الأسواق الرئيسة.

وعلقت الشركة رحلاتها إلى الهند من غد الأحد وحتى 28 مارس، وإلى كازاخستان من 1 أبريل وحتى 30 أبريل، وخفضت رحلاتها إلى المالديف إلى رحلة واحدة في اليوم من 23 مارس وحتى 30 أبريل، وبدأت تعلق رحلاتها إلى روسيا من 20 مارس وحتى 30 أبريل، والى سريلانكا خفضت الرحلات من رحلتين في اليوم إلى رحلة واحدة من 29 مارس وحتى 30 أبريل. وقالت الشركة إن التغييرات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، لا تزال على حالها.