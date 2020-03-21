حصن الجزيرة تطلق «اللؤلؤة» منتجاً خالياً من الغلوتين

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة حصن الجزيرة الوكيل الحصري في دولة الإمارات المختصة ومقرها دبي، لمنتج الطحين الخالي من الغلوتين «اللؤلؤة»، وسيكون المنتج قريباً في متناول الجميع عبر منافذ الجمعيات التعاونية والسوبر ماركت في دبي والإمارات.

وقال عامر أبو الجبن، رجل الأعمال ورئيس شركة حصن الجزيرة، إن تزايد حالات مرضى حساسية القمح كان الدافع الرئيسي لتوجهه لاستيراد هذا المنتج للتخفيف عن معاناة مرضى الحساسية، خصوصاً أصحاب الهمم والأطفال. ونوه أبو الجبن بخططه المستقبلية بالتوسع وزيادة المنتجات المختصة الخالية من الغلوتين في الإمارات .

مشيراً إلى أن سوق هذه المنتجات اتسع بوتيرة هائلة خلال الفترة الماضية، ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، اتسع سوقها بنسبة فاقت 133 % على مدار السنوات الخمس الماضية، بل وقُدر حجمها في عام 2019 بـ 950 مليون جنيه استرليني.

وعلى الرغم من الانتشار المتزايد للعروض الخاصة بالمنتجات الخالية من المواد المُسببة للحساسية، فإن الالتزام بنظام غذائي خاص يلائم المعاناة من بعض الأغذية أو عدم تقبل مكونات داخلة فيها، أو يستهدف تفادي حدوث ردود فعل تلقائية من جهاز المناعة جراء تناولها، ليس بالأمر زهيد الثمن.