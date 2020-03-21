شراكة بين «بلو أوشن» و«أمازون» تتيح المنتجات الإماراتية في السوق البريطاني

المصدر: دبي - البيان

كشفت «بلو أوشن» الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، عن البدء الرسمي لأنشطتها التجارية في أسواق المملكة المتحدة في مارس الجاري، وذلك من خلال تقديم طلبات التسوق عبر موقع أمازون البريطاني.

وبدأت الشركة التي يقع مقرها في دبي بالتواجد في السوق البريطانية أواخر العام الماضي بعد اعتماد أول مكاتبها هناك، وإبرام اتفاقية تعاون مع أحد أكبر مواقع التسوق الإلكتروني في العالم، لطرح المنتجات الإماراتية محلية الصنع في الأسواق البريطانية، للاستفادة من الفرص التسويقية المتزايدة في السوق هناك، خصوصاً بعد خروج المملكة المتحدة من منظومة الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.

وقال شاهزاد أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن في تعليقه على التعاون مع أمازون المملكة المتحدة: «سعداء بإبرام شراكتنا الجديدة مع موقع أمازون المملكة المتحدة للتسوق عبر الإنترنت، ونثق في أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز قدراتنا على توزيع منتجات العلامات التجارية الإماراتية في السوق البريطانية، ويفتح أمامنا المزيد من فرص الأعمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».